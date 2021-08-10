Предвыборные вбросы: как безнаказанно травят Керамзитный завод в Куровском

Чуть больше месяца осталось до очередных выборов. На этот раз станут известны народные избранники для работы в Государственной Думе. Казалось бы, причем тут Куровской завод керамзитового гравия. Но именно выборы уже пару лет не дают нормально работать социально-ориентированному предприятию, которое приносит миллионы рублей в казну ежегодно.

5 августа в социальных сетях появилась информация о том, что «керамзитный завод снова травит калужан». Жесткий заголовок был подкреплен данными о состоянии воздуха. При этом в сообщении были указаны только непонятные индексы. Для большинства людей – совершенно пустая информация. Для пущей важности написали, что уровень загрязнения воздуха до критических отметок.



Конечно, КП40 не мог пройти мимо этой истории. К тому же в ней «замешана» и система мониторинга воздуха, которая с середины июля в онлайн-режиме работает у нас в регионе.

Приехав в Куровское, мы встретились с директором завода керамзитового гравия Алексеем Малаховым. В течение часа руководитель предприятия проводил для нас экскурсию по заводу. Многие жесткие нападки в социальных сетях отпали сами собой.

Во-первых, Куровской завод керамзитового гравия в 2020 году завершил обновление оборудования. Над поселком теперь возвышаются новые трубы. А самое главное, что произошла модернизация пылегазоочистного оборудования.



И до этого момента все проверки, который проходили на заводе, показывали допустимые законодательством выбросы. С 2020 года они значительно уменьшились.

Второй ответ на нелепый кричащий пост в социальных сетях также достаточно прост. 5 августа, действительно, система мониторинга воздуха зафиксировала краткосрочное превышения уровня взвешенных частиц в воздухе. Только Куровской завод керамзитового гравия работает 24 часа в сутки в одном режиме. Ничего краткосрочно здесь не происходит. Глина, привезенная из Тульской области, проходит систему очистки и попадает в печь. Температура в ней держится 1100 градусов. Только в таком режиме получается высококлассный керамзит, за которым строительные компании выстраиваются в очередь возле проходной Куровского завода.



Две печи, протяженностью 40 метров, не останавливались уже несколько месяцев. Так что никаких краткосрочных выбросов в воздух на заводе произойти не могло.

Это и подтвердил в понедельник, 9 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Внимание жителей привлекла тема краткосрочного превышения ночью уровня взвешенных частиц в воздухе в поселке Куровском. Его зафиксировала система мониторинга воздуха, которая с середины июля в онлайн-режиме работает у нас в регионе. Оперативно провели проверку. Она не выявила вины местного предприятия, - написал губернатор в социальных сетях.

Глава региона добавил, что на заводе принято решение установить системы контроля выбросов. Но что-то подсказывает, на этом инсинуации и провокации все равно не закончатся.

Кстати, уважаемые читатели, решите сами – совпадение это или нет. Но такие вбросы – только не в воздух, а в инфернальные средства массовой дезинформации – происходят исключительно перед выборами. В 2020 году подогревать местную общественность неумелые политтехнологи начали еще в мае, за четыре месяца до дня голосования. Тогда выбирали депутатов в Законодательное собрание и городскую Думу. Сейчас на кону стоит не так много. Поэтому и отрабатывать деньги начали немного позже. Только, видимо, средства, уплаченные заинтересованными людьми, улетели в трубу.

- За 2020 год нас проверяли шесть раз. Вы не представляете, что я пережил, - говорит директор Куровского завода керамзитового гравия Алексей Малахов. - Нам боятся нечего, все под контролем. Никаких недопустимых выбросов завод не делает. Но такие частые проверки просто тормозят работу. Мы ведь социально-ориентированное предприятие. Даже в период коронавируса никого не уволили с завода, наоборот, даже взяли дополнительно несколько человек. Им всем надо работать. Надеюсь, после установки дополнительной системы контроля выбросов наш завод перестанет быть разменной монетой в выборных разборках.



Губернатор дал поручение министерству природных ресурсов и экологии оперативно выявить причину произошедшего в Куровском.