Банк России выпустил монету с изображением Циолковского

Банк России в понедельник, 9 августа, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский».

Тираж монеты - 3000 штук.

- Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, - пояснили в пресс-службе Банка России.

Напомним, в июле Центробанк выпустил монету к 650-летию Калуги.