В калужском заповеднике засняли молодого медведя

Молодой медведь попался на камеру фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки».

- Постоянно обитающих медведей у нас нет – слишком уж невелика площадь охраняемой территории для этого крупного хищника, - пояснили во вторник, 10 августа, в пресс-службе заповедника.

При этом медведи в заповеднике отмечаются достаточно регулярно – как правило, это расселяющиеся молодые звери, перемещающиеся на большие расстояния в поисках подходящего участка обитания. И заповедная территория, пусть и небольшая, для них является очень важной – тут можно отдохнуть, подкормиться и даже перезимовать перед дальнейшими поисками постоянного места жительства.

- Вот и этой весной в заповеднике появился очередной молодой медведь, - говорят в «Калужских засеках». - Впервые он был отмечен на южном участке заповедника в этом году еще в апреле, но задержался тут до середины лета, периодически попадая в объективы автоматических камер-фотоловушек. Дальнейшая его судьба пока неизвестна: останется ли он на заповедной территории погостить подольше (с перспективой зимовки в заповеднике) или же уйдет дальше – это можно будет сказать только через какое-то время, ближе к середине осени.