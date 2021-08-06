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В Калужской области за неделю подорожали макароны, соль и колбаса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 15:27 0 131
В Калужской области за неделю подорожали макароны, соль и колбаса

В Калужской области за неделю, с 29 июля по 5 августа, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба, которое провел министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ.

В сетевых магазинах увеличились минимальные цены на соль - с 9,5 до 10,6 руб./кг (10%), макароны - с 50 до 54 руб./кг – 10,5%, колбасу полукопченую - на 12%.

- При этом максимальные цены на указанные товары не изменились, - подчеркнули в правительстве. - В несетевых магазинах существенных колебаний цен не установлено.

Цены на борщевой набор уменьшились – больше всего на картофель (в сетевых магазинах минимальная цена сейчас - 35 руб./кг, за неделю уменьшилась - на 13,7%). Также подешевели морковь, огурцы и помидоры – на 6-11%. Цены на лук и капусту за прошедшую неделю не поменялись.

По данным статистики в Калуге по состоянию на 2 августа среди соседних областных центров установились средние цены на борщевой набор, включая огурцы и помидоры, товары из которого самые дешевые в Брянске, самые дорогие – в Туле.

При этом в Калуге наблюдались минимальные цены на консервы мясные и овощные для детского питания, маргарин, молоко питьевое стерилизованное, сахар-песок, смеси сухие молочные для детского питания, сахар, печенье, соль. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, творог.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты, в июле рост розничных цен на бензин и дизельное топливо составил от 12 до 37 коп./литр (менее 1%).

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 26 июля занимала третье место по бензину (47,17 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,44 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 15:27 0 131
Тэги: общество цены статистика николай владимиров
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