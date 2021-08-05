В Калуге создано новое подразделение полиции на воде

В Калуге создано новое подразделение полиции, которое будут патрулировать прибрежную зону Оки. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Командир отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Иван Васюков и полицейский водитель Александр Башмаков на катере «Альянс» патрулируют прибрежную зону между понтонным мостом и микрорайоном Турынино по Оке. Общая протяженность маршрута составляет пять километров.

Полицейские проводят профилактические беседы с отдыхающими на берегу.

- Во время очередного патрулирования на одном из пляжей, был замечен мужчина, находящийся в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Полицейские доставили правонарушителя на берег, где он был передан сотрудникам патрульно-постовой службы для дальнейшего составления в отношении гражданина протокола об административном правонарушении по статье 20.20Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».