В Калужской области пропал 43-летний мужчина

В поселке Воротынск Бабынинского района пропал 43-летний Юрий МИРОНОВ. В четверг об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз Юрия видели 2 августа.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост 165 см,

худощавого телосложения,

волосы темные,

глаза карие,

носит усы и бороду,

серая футболка,

темно-синие шорты,

темно-коричневые кроссовки.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.