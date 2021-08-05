В Калужской области пропал 43-летний мужчина
В поселке Воротынск Бабынинского района пропал 43-летний Юрий МИРОНОВ. В четверг об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз Юрия видели 2 августа.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост 165 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темные,
- глаза карие,
- носит усы и бороду,
- серая футболка,
- темно-синие шорты,
- темно-коричневые кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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