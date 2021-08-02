Шапша поручил Минздраву за месяц ускорить калужскую скорую помощь
В понедельник, 2 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША заметил, что на прошлой неделе критике подверглась работа калужской скорой медицинской помощи, особенно, в части своевременного доезда до пациентов. Он попросил министра здравоохранения Константина ПАХОМЕНКО рассказать, что тот намерен предпринять по улучшению этого показателя.
- В настоящее время министерством здравоохранения принят план по усовершенствованию работы скорой медицинской помощи, одобренный 2 июля на консультативном совете глав муниципальных образований - сказал министр.
По его словам, он включает в себя:
- Создание единой диспетчерской службы СМП;
- Работу всех диспетчеров в единой информационной программе;
- Пересмотр маршрутов бригад машин СМП;
- Укомплектование машин системой ГЛОНАСС с четырьмя операторами связи;
- Привлечение врачей кабинетов неотложной помощи поликлиник, за которыми закреплены купленные и переданные в этом году 88 автомобилей, на помощь врачам СМП;
- Подключение к межбольничным перевозкам транспорта Калужского областного медицинского центра;
- Привлечение санавиации к вертолетной эвакуации людей после 20 августа;
- Закупка 19 автомобилей класса В до конца года Калужской областью;
- Переезд скорой медицинской помощи в новое здание с улучшенной инфраструктурой.
По мнению Константина Пахоменка, эти меры позволят разгрузить бригады СМП и сократить время доезда до пациентов.
- Предельно четкий план, - заметил губернатор. – Но срок у вас месяц, чтобы изменить ситуацию с доездом скорой помощи, и по результатам этой работы через месяц мы подведем итог.
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