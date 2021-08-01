38-летний мужчина из Малоярославецкого района наврал полиции о краже 27 000 рублей

Пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району в воскресенье, 1 августа, сообщает о том, что 38-летний мужчина написал заявление о краже 27 000 с его карты.

- Взволнованный гражданин сообщил, что ему пришло смс-сообщение от службы мобильного банка о снятии денег с карты. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, мужчина подтвердил, что неизвестное ему лицо при неизвестных обстоятельствах похитило со счета его банковской карты 27 000 рублей. Общаясь с гражданином, стражи порядка обратили внимание, что он нервничает, путается в показаниях. Фигурант все же сознался, что факт кражи денежных средств с карты он выдумал в связи с тем, что карта кредитная, а ему очень хотелось потратить деньги и при этом не возвращать их обратно на карту. Он рассчитывал на то, что банк, узнав о хищении денежных средств, не будет настаивать на возврате кредита.

В этом деле мужчине помогла его подруга, которая сняла 27 000 рублей и отдала их вместе с картой владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.