«Я позвонил Ольге Коробовой, так как понимал, что эта история может увязнуть в бюрократии»: протез для спортсменки из Козельска выбивали всем миром

Как мы уже писали, в пятницу, 30 июля, в Калуге вручили долгожданные протезы козельчанке Ирине Букреевой — спортсменке-инвалиду, которая несмотря на свой недуг сумела достигнуть существенных успехов в спорте.

А сегодня наши коллеги из газеты «Козельск», которая первой поведала миру о талантливой землячке, рассказала подробности о том, как удалось осуществить мечту девушки.

По словам заместителя главы районной администрации Игоря ПАРШУТИНА, после публикации статьи козельских журналистов, чиновники обратились в калужский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия с просьбой помочь Ирине. Там сказали, что протез можно изготовить, но нужно собрать необходимые документы.

- У Ирины не оказалось индивидуальной программы реабилитации, справки об инвалидности тоже не было. Мама девочки не смогла нам этого всего предоставить, – говорит козельскому изданию Паршутин. - Оформлением документов занялись представители администрации. Большую роль здесь сыграла заведующая отделом социальной защиты населения Ирина Дятлова.

После того, как все документы были готовы, к юной спортсменке приехали представители калужского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия, сделали необходимые замеры. Оказалось, что стоимость протеза составит примерно 600 тысяч рублей.

- Дальше я позвонил Ольге Коробовой (уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, - прим. ред.), так как понимал, что сейчас вся эта история снова может увязнуть в бюрократии, в торгах и других процедурах, – продолжает рассказ Игорь Паршутин. – Попросил детского омбудсмена вмешаться, ускорить. И надо отдать ей должное – она очень помогла. Мы в начале июля только документы получили на Ирину, а в конце месяца уже повезли ее за протезами. Это очень быстро!

Протезы Ирина Букреева получила в Калуге. Один для занятий спортом, второй – косметический. С ним козельчанка может заниматься не только легкой атлетикой, но и осваивать новое спортивное направление – лыжные гонки.