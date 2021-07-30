Спортсменка-инвалид из Калужской области наконец-то получила долгожданный протез

История, которую мы вам расскажем сегодня, о нашем современном мире. В ней есть место спорту, характеру, халатности и силе журналистики. Хорошо, что завершилась она улыбкой милой девушки из Козельска и ее чистым счастьем.

Ирина Букреева родилась в Козельске. У девушки с самого рождения – только одна рука. Несмотря на это, росла Ира совершенно простой жизнерадостной девчонкой. Бегала с друзьями наперегонки, играла, как и все дети. При этом хорошо училась в козельской речевой школе-интернате. И неожиданно для самой себя обнаружила в себе спортивный талант.

- На одном из уроков физкультуры меня поставили бежать с девушками, которые были старше меня. Я выиграла с завидным преимуществом. Так и началась моя жизнь в спорте, - рассказывает Ирина.

Талант в девушке разглядела учительница физкультуры. Светлана Мацегора за последние годы стала для Иры второй мамой, которая и на соревнования отвезет, и с получением протеза поможет. А это, как выяснилось, не самое легкое дело в нашей стране. Особенно если ты живешь в маленьком городке в Калужской области.

В России все инвалиды пользуются бесплатным протезированием, но Ирина свое право за 14 лет так и не реализовала. По словам девушки, документы на получение протезов собирала ее мама, но в итоге ответ из социальных организаций они всегда получали отрицательный.

Дело сдвинулось в мае 2021 года. Козельчанка Ира Букреева привезла из Белгорода три золотых медали всероссийских соревнований. В школе к успехам девушки уже привыкли. А вот журналисты газеты «Козельск» сделали крутой материал про семиклассницу.

Статью заметил крупнейший российский телеграмм-канал Mash, на котором вышло видео про легкоатлетку из Калужской области. На следующий день жизнь девушки и ее тренера изменилась.

Mash то ли по незнанию, то ли для привлечения большего внимания к истории из Калужской области переврал факты. За что телеграм-канал впоследствии извинился перед девушкой.

Из описания к видео россияне узнали, что в Козельске живет талантливая спортсменка Ира Букреева. Она ушла из дома от родителей и теперь живет у тренера. А еще ей нужен положенный ей по закону протез, который она никак не может получить.

Mash отметил девушку на своем видео, а та после просмотра не знала, что и сказать.

- Она плакала даже, - говорит, несмотря на запреты Ирины, Светлана Мацегора. – А я в тот момент была на туристическом слете. Еще подумала, может, Ира в моей палатке живет.

Семиклассница извинения от Telegram-канала со скрипом приняла. Все-таки неприятно читать такие небылицы о себе и своей семье. Но надо отдать должное Mash, свое дело они знают крепко. Калужские чиновники разного калибра стали обрывать телефоны.

В пятницу, 30 июля, козельчанка Ира Букреева стояла в центре Калуги полная счастья. Хотя девушка всех эмоций и не выдавала. Совсем недавно козельчанка отпраздновала 15-летие. И вот – получила подарок в виде двух новых протезов.

Теперь она сможет справляться и с бытовыми делами, и в спорте улучшит свои результаты. Важное для Букреевой событие произошло в калужском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия.

Примерка протеза.

Все необходимые процедуры козельчанка прошла в ускоренном режиме, буквально за месяц. Через год ее ждут здесь снова. Ведь, как выяснилось, ей полагается смена протеза через определенное количество времени.

Объятия с тренером.

Ирина Букреева и ее тренер Светлана Мацегора возвращаются домой, в родной Козельск. Девушка совсем недавно перешла в восьмой класс. Причем, с хорошими оценками.

Ира уже распланировала ближайшие годы своей жизни. Козельчанка отучится сначала в Мещовске, а потом переберется в Калугу. И станет тренером.

Светлана Мацегора своим неравнодушным отношением и трудом вырастила себе смену. Причем, результаты у козельских легкоатлетов явно пойдут в гору. Вряд ли здоровые спортсмены позволят себе сказать Ире Букреевой, что чего-то не могут.