Покупатели «Пятёрочки» заказывали бананы на дом 2 миллиона раз

Специалисты торговой сети рассказали о самых популярных продуктах в экспресс-доставке.

Миллионы километров

Два года назад «Пятёрочка» запустила собственную экспресс-доставку продуктов, которая мгновенно стала популярна. Согласитесь, это удобно. Каталог понятный, цены такие же, как в магазине: выбрал, что нужно, положил в «корзину», оплатил через карту и в течение часа получил заказ. Сейчас, в условиях пандемии, экспресс-доставка здорово выручает. Калужане стали чаще заказывать продукты на дом, это безопасно, плюс экономит время и силы: не приходится носить тяжелые сумки.

Проведя аналитику, специалисты «Пятёрочки» посчитали. Что за два года работы экспресс-доставки выполнено порядка 9 миллионов заказов суммарным весом более 92 тысяч тонн. А курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями.

Любимые продукты

В топе самых популярных продуктов доставки - овощи и фрукты. Лидируют бананы: за последние два года их заказывали более 2 миллионов раз. Лук репчатый присутствовал в каждом восьмом заказе, а общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» уже составляет порядка 62%.

Самым популярным продуктом собственной торговой марки у клиентов сервиса оказались куриные яйца «Красная цена»: их заказывали по меньшей мере 550 тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило 780 тысяч.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время был доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек, и более 109 тысяч – для собак.

В топе непродовольственных товаров в доставке – наполнитель для кошачьих туалетов (порядка 130 тысяч упаковок) и спички (32 тыс. заказов).

25 тысяч заказов в день

Сейчас сервис «Пятёрочка Доставка» работает в 23 городах на базе 780 магазинов и 13 дарксторов. Действует этот популярный сервис и в Калуге. Для тех, кто имеет право на льготы (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями), в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вновь был введен специальный промокод ZABOTA для бесплатной доставки.

- «Пятёрочка Доставка» продолжает развиваться и совершенствоваться. – говорит директор сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья САЛТАНОВ. - За два года из небольшого пилота в Москве мы выросли в сервис, которым регулярно пользуются свыше 300 тысяч клиентов. Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, всё самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения «Пятёрочка Доставка» превысило 4,5 млн.