Четыре жителя Калужской области готовятся отметить столетний юбилей в августе
В августе четыре долгожителя Калужской области готовятся отметить 100-летний юбилей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.
- Столетний юбилей отметят четыре женщины, проживающие в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Жуковском районах, - пояснили в Пенсионном фонде.
Также в августе 58 калужан отпразднуют 90-летие, 21 человек – 95-летие. Среди них 67 женщин и 12 мужчин.
Все именинники получат именные поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина.
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