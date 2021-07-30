Четыре жителя Калужской области готовятся отметить столетний юбилей в августе

В августе четыре долгожителя Калужской области готовятся отметить 100-летний юбилей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

- Столетний юбилей отметят четыре женщины, проживающие в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Жуковском районах, - пояснили в Пенсионном фонде.

Также в августе 58 калужан отпразднуют 90-летие, 21 человек – 95-летие. Среди них 67 женщин и 12 мужчин.

Все именинники получат именные поздравительные письма за подписью президента России Владимира Путина.