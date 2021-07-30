В Калужской области за неделю подешевели овощи, но подорожали сосиски

В Калужской области за неделю, с 21 по 28 июля, зафиксирован рост и снижение цен на некоторые продукты. В пятницу, 30 июля, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на сосиски, сардельки - на 0,57%, капусту свежую – на 3,1%.

Уменьшились цены на огурцы свежие - на 9,8%, помидоры свежие – на 7,8%, картофель – на 8,7%, лук репчатый – на 3,6%, морковь свежую – на 8,9%.

По состоянию на 28 июля 2021 года в регионе минимальные цены на сахар-песок отмечены на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное – 100,96 руб./кг, яйца куриные – 57,94 руб./дес., огурцы свежие – 70,64 руб./кг, помидоры свежие – 85,91 руб./кг, картофель – 41,53 руб./кг, капусту свежую – 38,61 руб./кг, лук репчатый – 27,03 руб./кг, морковь свежую – 60,18 руб./кг.

Минимальные цены по состоянию на 26 июля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, маргарин, молоко питьевое стерилизованное, сахар-песок, смеси сухие молочные для детского питания, печенье. Максимальные – на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, творог, картофель, лук репчатый.

- Дефицита продовольственных товаров на территории области нет, - подчеркивают в пресс-службе правительства Калужской области.

На рынке нефтепродуктов с 21 по 28 июля оптовые цены увеличились на бензин на 0,8% (0,5 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо - на 0,47% (0,25 тыс. руб./тонну). Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 19 июля занимала третье место по бензину (47,07 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,33 руб./л).

На заседании также обсуждался вопрос проведения ярмарок. Лев Марченков акцентировал внимание на необходимость информирования производителей о наличии мест для реализации их продукции, а также покупателей о новых торговых точках или объектах:

- Когда это системно и на постоянной основе, тогда будет результат. Чем больше конкуренция, тем меньше будут и цены.