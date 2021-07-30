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Этот день в истории: родились художники и вице-адмирал

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.07.2021 08:00 0 248
Этот день в истории: родились художники и вице-адмирал

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 июля.

1797 – «скончался протоиерей церкви Казанския Богородицы Андреян. Погребен на Пятницком 31 дня» (из записок купца Губкина).

1897 - в Калуге родился Михаил Михайлович Днепровский (1897-1983), график, искусствовед, член Союза художников СССР, первый директор Калужского художественного музея, автор мемуаров по истории культурной жизни города Калуги с конца XIX века до 1970-х годов. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1905 – Учрежден калужский отдел «Союза русских людей», в дальнейшем – «Союза русского народа». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1908 – открытие в Калуге обелиска в честь пребывания Николая II в 1904 году, а также приюта для воинов-инвалидов и раненых солдат Калужского гарнизона. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918  – родился Петр Никонович Шляпин (1918-2006). Живописец, член Союза художников России (1998), в Калуге – с 1987 года, участник Великой Отечественной войны.

1941 – в Кирове родился Олег Михайлович Фалеев (30.07.1941). Вице-адмирал (1990), был командующим флотилией Тихоокеанского флота, первым заместителем командующего Тихоокеанского флота. С 1997 года живет в городе Обнинске, с 1998 года – председатель региональной общественной организации «Калужское Морское собрание».

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!

 

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.07.2021 08:00 0 248
Тэги: история калуги этот день в истории
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