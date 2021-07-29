Этот день в истории: в Калугу приехал император

Что происходило в Калужской области 29 июля в разные годы.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 июля.

1798 – "лето было сухое и так что три месяца дождя ничего не перепадывало и высота борометра дошла до высочайшего градуса засухи" (из записок купца Губкина).

1816 - император Николай I, бывший тогда великим князем, посетил гимназию Калужской губернии.

С 29 июля по 1 августа 1816 г. (по ст. стилю) цесаревич и будущий император Николай I Павлович проживал в калужском особняке Золотаревых.

1881 – в г. Мещовске Калужской губернии родился Николай Афанасьевич Кубяк (29.07(10.08).1881 – 27.11.1937) — советский государственный и партийный деятель. Председатель Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР (1933—1937). Его именем названа одна из улиц города. В 1992 году к 55-летию со дня смерти Кубяка в его честь открыли стелу с портретом. Авторы: архитектор А. А. Шимин и скульптор В. М. Белов.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!