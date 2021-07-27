Владислав Шапша проведет прямую линию в соцсетях вечером 27 июля
Вечером во вторник, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША проведет прямую линию на своих страницах в социальных сетях. Об этом сообщает правительство региона.
- Сегодня в 19:00 в социальных сетях губернатора области пройдет прямой эфир! – говорится в сообщении правительства. - Владислав Валерьевич ответит на вопросы подписчиков! Присоединяйтесь!
Напомним, на прошлой неделе Шапша проводил прямую линию в эфире областного телеканала.
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