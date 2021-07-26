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В Калуге за неделю родились 82 ребенка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2021 09:41 1 793
В Калуге за неделю родились 82 ребенка

В Калуге за неделю, с 19 по 24 июля, родились 82 ребенка. Среди них 40 девочек и 42 мальчика, сообщили в понедельник в городском управлении ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 1495 граммов, максимальный - 4778 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 16 лет, а самой старшей - 40. Самому молодому папе - 22 года, самому старшему - 44.

В нашем городе появились Пелагея, Мирра, Милада, Есения, Алисия, Евангелина, Аполлинария.

За это же время в управлении заключили семейный союз 101 пара новобрачных.

Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 45. Самому молодому жениху 19 лет, самому старшему 48.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2021 09:41 1 793
Тэги: общество статистика дети
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