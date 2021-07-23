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В Калужской области за неделю подорожали чай, конфеты и колбаса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 12:06 0 272
В Калужской области за неделю подорожали чай, конфеты и колбаса

В Калужской области за неделю, с 14 по 21 июля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Увеличились цены на чай черный на 0,4%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 1,1%, колбасы полу- и варено-копченые – на 0,9%, колбасу вареную – на 0,6%.

Уменьшились цены на огурцы свежие - на 4,7%, картофель – на 7,7%, лук репчатый – на 2,8%, морковь свежую – на 6,9%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное – 100,73 руб./кг, яйца куриные – 58,93 руб./дес., картофель – 46,17 руб./кг, капусту свежую – 36,14 руб./кг, лук репчатый – 29,20 руб./кг, морковь свежую – 64,34 руб./кг.

Минимальные цены по состоянию на 19 июля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются минимальные цены на колбасу вареную, консервы мясные и овощные для детского питания, маргарин, сахар-песок, смеси сухие молочные для детского питания, печенье, муку пшеничную. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное, сметану, картофель, лук репчатый.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

На рынке нефтепродуктов с 14 по 21 июля оптовые цены на бензин увеличились на 1,1%, на дизельное топливо уменьшились на 0,93%; розничные цены увеличились на бензин на 0,15%, на дизельное топливо – на 0,23%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 12 июля) занимала третье место по бензину (47,07 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,33 руб./л).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 12:06 0 272
Тэги: общество цены статистика лев марченков
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