Калужская делегация партии «Новые люди» приняла участие в круглом столе по экологии в Туле

Делегация калужского отделения партии «Новые люди» приняла участие в круглом столе «Экологические проблемы Тульской области», который посетила «народный мэр» Сардана Авксентьева

В Туле сторонники партии «Новые люди обсудили проблемы экологии региона. К круглому столу присоединились эксперты, общественники и представители власти. Среди них председатель тульского отделения общественной организации «Опора России» Михаил Глухов, председатель правления Центра экологической политики России Михаил Буденков, эксперт «Тульского лесохозяйственного объединения» Ольга Михайлова, координатор проекта «Добрые крышечки Тула» Светлана Бирюкова и другие.

«Народный мэр» Сардана Авксентьева завершила участием в экологическом круглом столе свой визит в Тулу. За близость к народу, эффективное решение проблем жителей Якутска и нелюбовь к представительским расходам ее прозвали «мэром здорового человека». Недавно Сардана Авксентьева стала кандидатом в Госдуму от Новых людей. Сейчас она посещает разные города России, чтобы дополнить предвыборную программу партии «Новые люди».

От Калужской области на круглый стол по экологии прибыла целая делегация: депутаты Заксобрания Дмитрий Артамонов и Дмитрий Зубов, председатель Калужской областной общественной организации «Экологический центр» Сергей Губанов, помощник депутата областного Заксобрания, общественный деятель Марина Архитова.

На мероприятии обсудили проблемы раздельного сбора мусора, загрязнения воды и воздуха промышленными предприятиями, зоозащитные мероприятия. Дмитрий Артамонов рассказал тулякам, как решает экологические проблемы калужское отделение партии «Новые люди». Он отметил, что в Калужской области практически все те же самые проблемы, что и в Тульской – загрязнение питьевой воды, мусорные свалки. Партия уделяет им повышенное внимание: привлекает внимание СМИ и надзорных органов. Депутат напомнил о недавнем визите в Калугу по приглашению «Новых людей» известной телеведущей Елены Летучей. Ее посещение «болевых точек» области широко освещалось в СМИ.

- Сейчас наше отделение создает Комитет экологического контроля. Он будет реагировать на обращения жителей области, следить за ситуацией, - поделился Артамонов. – Мы уже провели мониторинг качества воды в Калужской области. Наши активисты провели опросы во всех районах области, к нам пришло более тысячи обращений. Собрав заявки, мы смогли определить, где у нас наиболее жесткие проблемы с водой. Дальше будем выстраивать приоритеты - требуют ли очистные сооружения полной замены или капитального ремонта. В этом направлении мы начали действовать недавно, но уже начинает получаться!

Сардана Авксентьева резюмировала итоги круглого стола:

- Нам с вами вместе надо продолжать то, что вы начали. Будет трудно, потому что мы встаем на новый путь, но люди уже готовы, уже появляются первые ростки экологической сознательности. Что касается промышленных загрязнений, подчеркну, что должна быть неотвратимость наказания. Сейчас предприятиям дешевле заплатить штраф, чем исполнять российское законодательство. В Госдуме нам будет нужно очень много работать и с самим законодательством, с подзаконными актами.