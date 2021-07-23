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Этот день в истории: родился архитектор того самого дома

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.07.2021 08:00 2 838
Этот день в истории: родился архитектор того самого дома

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 23 июля.

1792 - родился Павел Семенович Малютин (23.07.1792-23.08.1860), Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец, представитель купеческой фамилии Малютиных Калуги XVIII века, учредитель Калужского Общественного Банка братьев Михаила и Павла Малютиных. Сыграл выдающуюся роль в развитии городского хозяйства и благотворительности в Калуге. Он похоронен в Покровском монастыре Москвы.

1874 – родился Александр Артемьевич Яковлев (1874 – после 1914). Работал губернским архитектором строительного отделения Калужского губернского правления. В 1910 г. проектировал здания в бывшем Лаврентьевском монастыре в Калуге. В 1911 г. участвовал в приспособлении дома Васильевой на Ильинской улице (ныне ул. Кутузова) под один из первых в городе кинематографов «Мир искусства». В 1914 г. Яковлев занимался строительством здания синагоги на Масленниковской улице (ныне ул. Дзержинского). Проект этого здания был разработан в 1912 г. архитектором Новоуспенским. До последнего времени в городе сохранялся дом, где жил А.А.Яковлев, построенный им самим. Калужане не теряют надежды на его возрождение. (Дом Яковлева — жилой деревянный дом в Калуге, являвшийся до 2008 года памятником архитектуры местного значения. Располагался в Калуге на улице Луначарского (ранее Никольской) 3. Снесён 13 октября 2018 года. На момент сноса был одним из двух деревянных домов Калуги, построенных в стиле модерн).

2005 – Якову Фомичу Ерёмину, калужанину, участнику французского Сопротивления посол Франции в России Жан Кодэ вручил орден Почетного Легиона.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.07.2021 08:00 2 838
Тэги: история калуги этот день в истории
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