В Калуге готовят проект строительства канатной дороги через Оку

В начале июня губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о запланированном строительстве канатной дороги через Оку в Калуге – от «Квани» до музея истории космонавтики. На какой стадии сейчас реализация данного проекта, губернатор рассказал в среду, 21 июля, в рамках прямой линии.

- Он не в фантазиях, он уже более реален, - подчеркнул Шапша. - Мы планируем его сделать в рамках концессионного соглашения, в рамках развития транспортной инфраструктуры Калуги. И сейчас он уже прорабатывается на более детальном уровне для того, чтобы защитить его в министерстве экономического развития. И представить на конкурс проектов по тем самым инфраструктурным кредитам, о которых говорил президент.

Ранее заявлялось, что строительство может начаться в 2022 году.