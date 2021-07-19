В Калужской области за год потратят 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения
В нынешнем году в Калужской области стартовала масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в понедельник, 19 июля, по итогам совещания в правительстве сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- На ее реализацию предусмотрены серьезные средства. Только в этом году порядка 650 миллионов рублей, - подчеркнул глава региона.
На эти средства планируется сделать следующее:
- капремонт 20 поликлиник, 3 амбулаторий, 3 ФАПов, лаборатории;
- строительство 28 ФАПов;
- закупка 17 единиц оборудования, в том числе 2 флюорографов, 4 цифровых рентгеновских аппаратов, маммографа, системы УЗИ;
- поставка 88 новых автомобилей для оказания неотложной помощи. Все они уже поступили в медучреждения.
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