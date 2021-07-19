В Калужской области за год потратят 650 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

В нынешнем году в Калужской области стартовала масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в понедельник, 19 июля, по итогам совещания в правительстве сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- На ее реализацию предусмотрены серьезные средства. Только в этом году порядка 650 миллионов рублей, - подчеркнул глава региона.

На эти средства планируется сделать следующее:

капремонт 20 поликлиник, 3 амбулаторий, 3 ФАПов, лаборатории;

строительство 28 ФАПов;

закупка 17 единиц оборудования, в том числе 2 флюорографов, 4 цифровых рентгеновских аппаратов, маммографа, системы УЗИ;

поставка 88 новых автомобилей для оказания неотложной помощи. Все они уже поступили в медучреждения.