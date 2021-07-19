В Калужской области 87 человек пострадали от укусов клещей за неделю

За прошедшую неделю, с 12 по 18 июля, в Калужской области от укусов клещей пострадали 87 человек. Среди них 11 детей, сообщает 19 июля региональное управление Роспотребнадзора.

- Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, - пояснили в ведомстве.

Боррелиозом был заражен 21 клещ.

С начала 2021 года в Калужской области зарегистрировано 1724 случая присасывания клещей к людям. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.