Косплей, йога, концерты: чем заняться в выходные. Обзор событий

Продолжаем наши традиционные обзоры самых интересных на наш взгляд событий грядущих выходных в Калуге.

Начнем наш обзор с музыкальных событий.

Калужским меломанам обязательно стоит заглянуть в SlaughterHouse Concert Club and Bar. Там в субботу состоится вечер альтернативной музыки (16+).

Также сходить на концерт можно будет и в воскресенье. В баре «Мажор» московская группа «Другие люди» исполнит хиты Земфиры (18+).

Любителям восточной культуры советуем в эту субботу заглянуть на арену ДК КТЗ. Там пройдет фестиваль косплея "ANI-SHINAI-2021: Дворец вне времени" (12+).

А фанатам леса и свежего воздуха обязательно стоит отправиться в Юхновский район Калужской области. Там с 15 по 19 июля будет проходить Международный фестиваль авторской анимации (6+) под открытым небом.

Также любителям активностей на свежем воздухе рекомендуем посетить парк «ЭТНОМИР», где состоится праздник «Фрешфест» (0+). Организаторы предоставят возможность попробовать себя в разных видах спорта, освоить различные танцевальные направления, заняться йогой, пройти тренинг по раскрытию природно-интуитивного голоса и помедитировать.

До Дня города в Калуге еще больше месяца, но посетить аналогичное мероприятие в Тарусе можно уже сейчас. Городу в этом году исполняется 775 лет (0+).

А всем желающим перевести дух после тяжелой рабочей недели обязательно стоит сходить на йогу, занятия по которой пройдут в ИКЦ в эту субботу (6+).

На этом все. О событиях на следующих выходных мы расскажем через неделю. А если не терпится – добро пожаловать в нашу афишу уже сейчас.