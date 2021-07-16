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В Калужской области за неделю подорожали свинина, рис, масло и сыры

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 09:49 3 515
В Калужской области за неделю подорожали свинина, рис, масло и сыры

В Калужской области за неделю, с 7 по 14 июля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 16 июля, об этом сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель министра конкурентной политики региона Лев МАРЧЕНКОВ.

Рис подорожал на 1,1%, свинина – на 1,7%, сливочное масло – на 0,6%, сыры – на 0,3%. При этом уменьшились цены на куриные яйца на 1,3%, свежие огурцы - на 9,5%, картофель – на 4,7%.

Сейчас в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное – 101,26 руб./кг, яйца куриные – 59,35 руб./дес., картофель – 50,12 руб./кг, морковь свежую – 65,53 руб./кг.

По состоянию на 12 июля среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются минимальные цены на консервы мясные и овощные для детского питания, колбасы полукопченые, варено-копченые и вареные, сахар-песок, смеси сухие молочные для детского питания. Максимальные – на масло сливочное, творог, картофель.

На рынке нефтепродуктов с 7 по 14 июля оптовые на бензин увеличились на 0,37% (0,22 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо остались на прежнем уровне; розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 5 июля занимала четвертое место по бензину (47,07 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,33 руб./л).

Также опубликованы данные по инфляции в Калужской области за июнь 2021 года. За месяц цены выросли на 0,5%, с декабря 2020 года –  на 6,2%.

Увеличились в течение месяца цены на муку на 2,2%, соль, соус, специи, концентраты – на 1,9%, плодоовощную продукцию, включая картофель – на 1,8%, маргарин и маргариновую продукцию, напитки безалкогольные – на 1,4%, рыбопродукты – на 1,3%, кондитерские изделия – на 1,2%, мясопродукты – на 1%, молоко и молочную продукцию – на 0,8%. Уменьшились в течение месяца цены на яйца на 11,3%, консервы фруктово-ягодные – на 5,2%, масло и жиры – на 2,7%, мороженое – на 1,7%, макаронные и крупяные изделия – на 1,1%.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 09:49 3 515
Тэги: общество цены статистика лев марченков
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