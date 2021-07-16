В 21 районе Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 15 июля, подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 004, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 940 калужан.

Подтверждены две новые смерти от коронавируса. Скончались 82-летний житель Калуги и 59-летний пациент из Дзержинского района.

На лечении остаются 1646 человек.

В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 499 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 149 (+2),

Боровский район – 120 (+3),

Кировский район – 85 (+3),

Дзержинский район – 76 (+2),

Малоярославецкий район – 73 (+2),

Сухиничский район – 58 (+2),

Козельский район – 55 (+2),

Жуковский район – 52 (+3),

Людиновский район – 43 (+1),

Медынский район – 35 (+1),

Думиничский район – 34 (+2),

Тарусский район – 33 (+1),

Юхновский район – 32 (+1),

Бабынинский район – 31 (+1),

Хвастовичский район – 31 (+1),

Ферзиковский район – 30 (+1),

Перемышльский район – 29 (+1),

Спас-Деменский район – 29 (+1),

Жиздринский район – 28 (+1),

Мещовский район – 26 (+2),

Мосальский район - 22 (0),

Куйбышевский район – 21 (0),

Барятинский район – 19 (0),

Ульяновский район – 19 (0),

Износковский район – 17 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июля 2021 года.

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