В 21 районе Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 15 июля, подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 39 004, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 940 калужан.
Подтверждены две новые смерти от коронавируса. Скончались 82-летний житель Калуги и 59-летний пациент из Дзержинского района.
На лечении остаются 1646 человек.
В 25 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 499 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 149 (+2),
- Боровский район – 120 (+3),
- Кировский район – 85 (+3),
- Дзержинский район – 76 (+2),
- Малоярославецкий район – 73 (+2),
- Сухиничский район – 58 (+2),
- Козельский район – 55 (+2),
- Жуковский район – 52 (+3),
- Людиновский район – 43 (+1),
- Медынский район – 35 (+1),
- Думиничский район – 34 (+2),
- Тарусский район – 33 (+1),
- Юхновский район – 32 (+1),
- Бабынинский район – 31 (+1),
- Хвастовичский район – 31 (+1),
- Ферзиковский район – 30 (+1),
- Перемышльский район – 29 (+1),
- Спас-Деменский район – 29 (+1),
- Жиздринский район – 28 (+1),
- Мещовский район – 26 (+2),
- Мосальский район - 22 (0),
- Куйбышевский район – 21 (0),
- Барятинский район – 19 (0),
- Ульяновский район – 19 (0),
- Износковский район – 17 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 июля 2021 года.
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