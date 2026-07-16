16 июля умер автор ансамбля Театральной площади в Калуге

Что происходило в Калужской области 16 июля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 16 июля.

1736 - родился Семен Григорьевич Гурьев (16(27).07.1736 – 16(28).02.1818). Представитель старинного русского дворянского рода Гурьевых. Генерал-майор, один из соратников великого полководца Александра Суворова. Владел имением в селе Детчино Калужской губернии. У сохранившейся колокольни церкви Николая Угодника находится надгробие С.Г. Гурьева – благотворителя Никольского прихода.

1959 - в Москве умер Иван Владиславович Жолтовский (1867 – 1959). Видный архитектор, художник и педагог, крупнейший представитель ретроспективизма в советской архитектуре он стал известен калужанам как автор ансамбля Театральной площади. Само здание театра своим внешним видом во многом обязано архитектурной школе Жолтовского. Начав творческую карьеру в период позднего историзма в 1890-х годах, Жолтовский дожил до начала эпохи типового крупнопанельного домостроения 1950-х.

1873 - в селе Кондрово Калужской губернии в семье фельдшера фабричной больницы компании В. Говарда родился Александр Николаевич Савин (4(16).07.1873-1923), видный русский историк. Окончил Калужскую гимназию с золотой медалью (1891) и историко-филологический факультет Московского университета с дипломом 1-й степени (1895). После Октябрьской революции был профессором исторического/общественно-педагогического отделения факультета общественных наук (1919—1922); работал также в Институте красной профессуры, участвовал в деятельности Института истории РАНИОН, где вместе с Д. М. Петрушевским руководил деятельностью медиевистов. В 1919—1920 годах служил также в архиве бывшего Министерства иностранных дел, изучая документы по истории русско-германских отношений. В начале декабря 1922 года выехал в Англию для продолжения прерванных в 1914 году исследований, но вскоре простудился и 29 января 1923 года скончался в Лондоне.

1901 - Вечером 19 июля театр г-на Гончарова в Полотняном Заводе был полон, несмотря на довольно высокие цены мест - от 30 коп. до 3-х рублей. Местная труппа актеров-любителей с учениками Московской консерватории давали оперу Гуно "Фауст". Театр Гончарова представляет собою одноэтажное здание, выкрашенное красною краскою, почему местные жители называют его "красным домом". В 1899 году он был назван "Пушкинским домом". Зимой в нем проводятся курсы для рабочих бумажной фабрики. Зрительный зал - это 12 рядов стульев по 18 мест в каждом ряду, у входа - галерея, где могут стоять человек сто. Перед постановкой оперы были предприняты меры для устройства резонанса - потолок был приподнят, кулисы за авансценой обиты деревянными досками.

Оркестром г-на Оцепа дирижировал его коллега г.Златин. Роль Фауста исполнил Д.Д.Гончаров, Мефистофеля - Н.Н.Сперанский (так прозвали его студенты консерватории за подражание манерам знаменитого певца), роль Маргариты спела В.К.Гончарова. Режиссер-декоратор Н.В.Унковский. С каждым актом настроение публики прогрессировало, а в четвертом акте актеров вызывали на бис. Вот достойный пример для подражания! (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1912 – (из городской хроники и рекламы) 16 июля городовой 2-й полицейской части Нестор Барас, стоя на посту на углу Никитской и Ильинской улиц в нетрезвом виде, был уличен проходившим мимо приставом, который приказал ему следовать в часть. Вместо этого Барас спустился вниз по Воробьевке, уплыл на лодке за Оку, где на берегу разделся донога, выстрелил три раза в воздух из револьвера и утопился. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1914 – «16 июля, в день объявления мобилизации, в Калуге прошла манифестация по городу по случаю австрийского ультиматума России. Шествие началось с городского парка, где студенты читали свежие газеты вслух. Затем по требованию публики румынский оркестр, игравший в ресторане «Кукушка», дважды исполнил гимн «Боже, Царя храни», покрытый криками «Ура!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия!». У здания городской думы толпа остановилась и потребовала дать ей портрет государя императора. Требование это без замедления было исполнено. Манифестанты двинулись по Никитской улице к Народному дому; всю дорогу не прекращалось пение народного гимна. Такая же манифестация повторилась и на другой день» («Калужские губернские ведомости»).

1937 – в Ленинградской области родился Владислав Михайлович Собинков, живописец, член Союза художников (1968), Заслуженный художник России (1996). Участник художественных и персональных выставок в Калуге, Москве, Мейнингене (ГДР), Франции, Италии и других странах Европы и городах России. В Калуге - с 1948 года.

1980 – Ермолинское хлопчато-бумажное объединение (Боровский район) награждено орденом Трудового Красного Знамени в связи со столетием предприятия. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)