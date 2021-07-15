Депутат Госдумы Геннадий Скляр поддержал идею законодательной инициативы губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша после нападения стаи собак на шестилетнего мальчика в Козельском районе предложил ограничить количество домашних животных, которые могут содержаться в одном доме или квартире. Его поддержал и депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.

- Проблема содержания животных в нашей стране вызывает очень острые дискуссии и одна из причин, отношение наших сограждан к ответственности за содержание и контроль за поведением своих подопечных, - подчеркнул Скляр. - Я согласен с необходимостью наводить здесь порядок, в том числе через федеральные нормы. И конечно, мы будем ориентироваться на общественное мнение.