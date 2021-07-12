В трех районах Калужской области выявлена африканская чума свиней

В понедельник, 12 июля, на еженедельном совещании правительства губернатор Владислав Шапша поинтересовался у начальника главного управления МЧС Владислава БЛЕСНОВА, как жара влияет на происшествия в регионе.

Блеснов успокоил присутствующих, сказав, что природных пожаров в нашем регионе не было. Но зафиксировано 8 происшествий на водных объектах, утонули шесть человек.

Также в Юхновском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней.

Мы уточнили о случаях заражения свиней у ветеринаров. По последним данным, очаги африканской чумы также обнаружены в Дзержинском и Износковском районах:

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на горячую линию Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области +7-910-910-01-82.