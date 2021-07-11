За неделю в Калуге родились 94 малыша, и 94 пары расписались

С понедельника по субботу, с пятого по 10 июля, родились 94 малыша, сообщает ЗАГС Калуги в субботу вечером, 10 июля. Среди появившихся на свет 46 девочек и 48 мальчиков.

Самый маленький новорожденный весил 1 750 граммов, самый большой - 4 100 гр. Самой молодой маме исполнилось 17 лет, самой старшей - 44 года. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 46 лет.

Калужские родители дали своим чадам такие редкие имена как Серафим, Артемий, Регина, Юния, Анфиса и Виталина.

За это же время соединили свои судьбы 94 пары новобрачных. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей - 59. Самому молодому жениху - 19 лет, самому старшему - 61 год.