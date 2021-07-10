На «Бессонницу» будут пускать по справкам

В Калужской области продолжается подготовка к международному фестивалю авторской анимации Insomnia. В этом году он будет COVID-free.

«Бессонница» пройдет с 15 по 19 июля в Юхновском районе. Крупнейший в стране анимационный open-air, кроме показов авторских мультфильмов на огромных экранах в чистом поле, традиционно будет включать в себя лекции и мастер-классы, концерты.

В прошлом году «Бессонница» была отменена из-за COVID-19. В этом - у поклонников фестиваля были опасения, что он повторит судьбу «Дикой Мяты». Однако этого не случилось.

Организаторы на странице VK назвали «ковидные правила» прохождения на фестиваль: попасть на «Бессонницу» можно будет только по справке о здоровье — прямо как в бассейн. В качестве справки можно предъявить:

• отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за трое суток;

• положительный результат теста о наличии антител IgG к коронавирусу (срок действия 3 месяца

• специальный QR-код, подтверждающий статус переболевшего, наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста или прохождение вакцинации;

• сертификат о вакцинации против коронавируса.