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Мошенница из Калуги сдала комнату в общежитии за 6 000, которую сама же снимала

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2021 16:03 0 532
Мошенница из Калуги сдала комнату в общежитии за 6 000, которую сама же снимала

Калужанка хотела заработать денег, сдав комнату в общежитии, которую сама же и снимала. Об этом рассказывает в субботу, 10 июля, пресс-служба УМВД России по Калужской области. Эту комнату женщине оплачивал ее знакомый. 

- В январе женщина разметила в сети Интернет объявление о сдаче данной комнаты в аренду третьим лицам, - подчеркивает ведомство. - Вскоре с фигуранткой связалась гражданка, нуждающаяся в жилой площади. 

В комнате отсутствовали бытовая техника, телевизор, холодильник. Аферистка пообещала, что все привезут вечером, взяла предоплату 6 000 и отдала ключи квартирантке. 

Потерпевшая приехала в комнату на следующий день и обнаружила там чужие вещи. При этом обещанной бытовой техники не было. Она пыталась по телефону назначить с мошенницей встречу, но последняя после короткого разговора выключила телефон и заблокировала страницу в соцсетях. 

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2021 16:03 0 532
Тэги: мошенничество мошенница общежитие аренда комната аферист
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