Еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Калужской области

В Калужской области за последние сутки подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 38 386, сообщает в субботу, 10 июля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 85 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 515 калужан.

Четыре человека скончались за сутки. В списке умерших 400 жителей нашего региона.

По всей России за сутки выявлены 25 082 случаев коронавируса. За весь период - 5 758 300. Выписаны за сутки – 17 750, за весь период – 5 182 837. За последние сутки умерли 752 человек, за все время – 142 253.

По данным на сегодня в Калуге привито 161 992 человека, из них двумя компонентами - 103 300. Это составляет 16.18% процентов от всего населения региона. По этому показателю Калужская область занимает 56 место в стране.