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В Калуге вместо железнодорожной ветки в центре города появится велопешеходная улица

Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 09.07.2021 14:36 10 913
В Калуге вместо железнодорожной ветки в центре города появится велопешеходная улица

В соцсетях на страничке губернатора Владислава Шапши калужанка Евгения ВИНОГРАДОВА предложила губернатору переоборудовать железнодорожные пути в центре города в детскую железную дорогу. 

- Владислав Валерьевич, скажите, почему бы не сделать в Калуге Детскую железную дорогу? – написала она в комментариях к одному из постов. – Сейчас начинается демонтаж ж/д полотна по городу. Но не проще было бы сохранить его? Превратить в изюминку города.

Ответ на этот вопрос дала горуправа. Вместо Окской ветки железной дороги планируется создание велодорожки шириной 3 метра. Велопешеходная улица будет начинаться от улицы Билибина и протянется до улицы Болдина.

- Действительно, сейчас проводится демонтаж участков железнодорожной Окской ветки, - ответил пресс-секретарь горуправы. – Проектируемая велопешеходная улица общей протяженностью более 4 км будет начинаться от места пересечения дороги с улицей Билибина.

Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 09.07.2021 14:36 10 913
Тэги: общество авто
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