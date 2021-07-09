В Калуге вместо железнодорожной ветки в центре города появится велопешеходная улица

В соцсетях на страничке губернатора Владислава Шапши калужанка Евгения ВИНОГРАДОВА предложила губернатору переоборудовать железнодорожные пути в центре города в детскую железную дорогу.

- Владислав Валерьевич, скажите, почему бы не сделать в Калуге Детскую железную дорогу? – написала она в комментариях к одному из постов. – Сейчас начинается демонтаж ж/д полотна по городу. Но не проще было бы сохранить его? Превратить в изюминку города.

Ответ на этот вопрос дала горуправа. Вместо Окской ветки железной дороги планируется создание велодорожки шириной 3 метра. Велопешеходная улица будет начинаться от улицы Билибина и протянется до улицы Болдина.

- Действительно, сейчас проводится демонтаж участков железнодорожной Окской ветки, - ответил пресс-секретарь горуправы. – Проектируемая велопешеходная улица общей протяженностью более 4 км будет начинаться от места пересечения дороги с улицей Билибина.