В Калужской области 108 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 38 271, сообщает в пятницу, 9 июля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 430 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 396 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1445 человек.

По всей России за сутки выявлены 25 766 случаев коронавируса. За весь период - 5 733 218. Выписаны за сутки – 21 832, за весь период – 5 165 087. За последние сутки умерли 726 человек, за все время – 141 501.

По данным на сегодня в Калуге привито 161 992 человека, из них двумя компонентами - 103 300. Это составляет 16.18% процентов от всего населения региона. По этому показателю Калужская область занимает 59 место в стране.