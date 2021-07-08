Калуга попала в ТОП-5 антирейтинга фанатов ЗОЖ

В России за 2020 год стало меньше ведущих здоровый образ жизни людей. Раньше их было 14,5 миллионов, а сейчас - 10,8 миллионов человек. Калужская область в рейтинге, составленном по данным "Финэкспертизы", оказалась в пятерке регионов, где меньше всего фанатов ЗОЖ.

Приверженцев здорового образа жизни, согласно исследованию, в стране стало меньше на четверть, а число противников ЗОЖ сократилось на треть.

Больше всего россиян, ведущих здоровый образ жизни, оказалось в Ингушетии.

Меньше всего фанатов ЗОЖ проживает в Ненецком округе. Эксперты не смогли их там найти.

Рейтинг отношения к ЗОЖ по регионам. Фото: РБК.