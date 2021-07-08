В Калуге откроется избирательный пункт для молдаван

В воскресенье, 11 июля, в Республике Молдова пройдут досрочные парламентские выборы. Проживающие на территории калужского региона молдаване смогут принять в них участие.

Посольство Молдовы по предварительному согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации открывает в Калужской области один избирательный участок.

Он будет находиться по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, «Народный дом».

Председателем участковой избирательной комиссии назначен сотрудник Посольства г-н Сержйу КЕПТЭНАРУ (8-926-722-11-23).

Посольство Республики Молдова информирует:

правом голоса обладают граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста (в том числе и в день парламентских выборов), за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке;

каждый избиратель голосует лично (голосование вместо других лиц не допускается);

любой обладающий избирательным правом гражданин Республики Молдова, находящийся за рубежом, может голосовать независимо от его статуса нахождения на территории Российской Федерации;

удостоверяющие личность документы, на основании которых допускается участие в голосовании за пределами Республики Молдова: удостоверение личности гражданина Республики Молдова, паспорт гражданина Республики Молдова, матросская книжка;

избирательные участки будут открыты с 7:00 до 21:00 по местному времени.