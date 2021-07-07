В Калужской области от коронавируса умерли еще два человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 392, сообщает в среду, 7 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 106 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 38 053.

Выздоровели от коронавируса 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 36 256 калужан.

На лечении остаются 1405 человек.

По всей России за сутки выявлено 23 962 случая коронавируса. За весь период - 5 682 634. Выписаны за сутки – 20 067, за весь период – 5 121 919. За последние сутки умерли 725 человек, за все время – 140 041.