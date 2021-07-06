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Калужская область попала на страницы «National Geographic Traveler»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2021 14:43 0 313
Калужская область попала на страницы «National Geographic Traveler»

Калужская область в третий раз за год попала на страницы известного туристического журнала. Об этом сообщили в региональном правительстве во вторник, 6 июля.

В «National Geographic Traveler» нашему региону посвящены два разворота. В журнале написали, чем заняться в первом наукограде страны - Обнинске, а также что из себя представляет знаменитый калужский космический маршрут.

- Публикация – хороший подарок к юбилею двух городов, - отметили в правительстве. - Совсем скоро Обнинску исполнится 65 лет, а Калуге – 650.
 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 06.07.2021 14:43 0 313
Тэги: общество туризм
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