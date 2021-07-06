В Калужской области от коронавируса скончались еще три человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 390, сообщает во вторник, 6 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 97 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 947.

Выздоровели от коронавируса 86 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 36 172 калужанина.

На лечении остаются 1385 человек.

По всей России за сутки выявлено 23 378 случаев коронавируса. За весь период - 5 658 672. Выписаны за сутки – 18 411, за весь период – 5 101 852. За последние сутки умерли 737 человек, за все время – 139 316.