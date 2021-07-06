Две 11-летних девочки из Калуги победили в номинации на всероссийском конкурсе

Две 11-летние калужанки Даша АЛЕКСЕЕВА и Вика ДОРОНИНА победили в детской номинации «Сказки о космосе» на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили в городской управе во вторник, 6 июля.

В этом конкурсе ежегодно принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

В 18-ом сезоне конкурса, посвященном науке, технологиям и космосу, впервые поучаствовали дети в возрасте до 13 лет с творческими проектами, рисунками и сказками на космическую тематику.

- Даша представила на суд жюри рисунок «Ура, ты на Марсе», а Вика — сказку «Волшебные крылья мечты», - отметили в горуправе.- Всего победителями стали порядка 100 авторов лучших «космических» сказок, рисунков и мультфильмов.