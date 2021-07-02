Ковидное негусто: опен-эйр в центре Калуги, реконструкция американской битвы, уличный фест, пейнтбол и все

Заболеваемость коронавирусом в стране растет, а количество культурных мероприятий в Калуге падает.

Обзор развлечений этих выходных. Получилось скудно. Времена такие.

Сегодня пятница. а значит мы представляем наш традиционный обзор развлечений этих выходных 3-4 июля.

Увы, но чем сильнее растет заболеваемость коронавирусом, тем худее становится наша афиша.

Пусть в Калуге ситуация с этой заразой не так плоха, как в некоторых других частях страны, но меры, принимаемые против коронавируса в той же столице не может не влиять на гастрольные графики звезд.

Но все-таки мы нашли для калужан и гостей города несколько интересных событий, которые вполне можно посетить в эти выходные.

Их список – ниже.

Уже сегодня, 2 июня, на набережной яченского водохранилища стартует фестиваль с интригующим названием «Без рамок».

Калужанам предлагается подготовить номера на 3-5 минут в оразличных жанрах от стендапа и пантомимы до акробатики и клоунады.

Все, кто примет участие в этом мероприятии, начнут показывать свое мастерство в 16:00

Для любителей рока в субботу, 3 июля, в Клабхаусе на ул. Баррикад, стартует опенэйр на свежем воздухе. Организаторы обещают, что группа Lirika исполнит на нем свои хиты. Подробности – на страничке феста в нашей афише

Любителям истории и реконструкций, а также всем, кому интересно посмотреть как рядились и воевали американцы обеих армий в период гражданской войны в США, в эти выходные будет интересно в Полотняном Заводе.

Там состоится фестиваль «Битва при желтой таверне», который приурочен к сражению у Йеллоу-Таверн. Подробности зрелищного мероприятия смотрите в нашей афише

А на Андреевском карьере, который нынче именуется парк семейного отдыха «Андреевский» в субботу, 3 июля, в 10:00 стартует чемпионат Калужской области по пейнтболу. Соревнования команд будут проходить в формате 5х5.

На этом у нас все. Хороших и ярких выходных!