В Калужской области 84 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 37 474, сообщает в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 76 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 759 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 374 жителя нашего региона.

На лечении остается 1341 человек.

По всей России за сутки выявлены 23 543 случая коронавируса. За весь период - 5 538 142. Выписаны за сутки – 16 928, за весь период – 5 017 321. За последние сутки умерли 672 человека, за все время – 135 886.