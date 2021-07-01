Губернатор Калужской области продлил выплаты медикам за борьбу с ковидом

В Калужской области губернатор Владислав ШАПША подписал постановление о продлении региональных доплат медицинским работникам, которые задействованы в лечении больных с коронавирусом. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

- Также стимулирующие выплаты предусмотрели для медперсонала, привлечённого к вакцинации от коронавируса, - отметил Шапша.