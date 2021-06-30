Пункт вакцинации появился еще в одном торговом центре Калуги
В Калуге появился еще один передвижной пункт вакцинации. Об этом сообщили в городской управе в среду, 30 июня.
- Решение о его открытии в торговом центре в микрорайоне Северный было принято с учётом мнения граждан - в результате голосования, проведённого на платформе обратной связи, - отметили в горуправе.
На этой неделе уже в пяти торговых центрах можно без записи сделать прививку от коронавируса.
Расписание работы передвижных пунктов вакцинации в Калуге.
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