Пункт вакцинации появился еще в одном торговом центре Калуги

В Калуге появился еще один передвижной пункт вакцинации. Об этом сообщили в городской управе в среду, 30 июня.

- Решение о его открытии в торговом центре в микрорайоне Северный было принято с учётом мнения граждан - в результате голосования, проведённого на платформе обратной связи, - отметили в горуправе.

На этой неделе уже в пяти торговых центрах можно без записи сделать прививку от коронавируса.

Расписание работы передвижных пунктов вакцинации в Калуге.