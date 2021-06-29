Владислав Шапша перенес завод по переработке батареек из-под Воротынска в другое место

Завод по переработке отходов классов опасности I и II, строительство которого было запланировано возле Воротынска в Калужской области, решили перенести.

Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША во вторник, 29 июня.

- В ходе проведенной работы, инвестором были изучены различные варианты размещения предприятия на территории Калужской области, - отметил губернатор. - Принято решение отказаться от первоначального варианта размещения завода рядом с Воротынском и подобрать альтернативную площадку в регионе.

Напомним, новости о строительстве завода инвестором которого выступает "Росатом", вызвали шквал недовольства у местных жителей, которые в начале этого года даже писали петиции.

Однако губернатор Владислав Шапша оперативно вмешался в ситуацию, и после того, как выяснилось, что местных жителей попросту ввели в заблуждение насчет угроз, исходящих от проекта, поручил открыть онлайн-приемную по вопросам строительства завода и приказал профильному министерству давать исчерпывающие ответы на вопросы местных жителей о заводе.

После этого протестные настроения несколько успокоились, а со временем и вовсе утихли. То есть решение сменить площадку было принято в режиме тишины, когда в адрес проекта не звучало ни протестов, ни критики, а на губернатора не оказывалось никакого давления.

Это в свою очередь говорит о том, что оппоненты главы региона, те самые, которые ввели население в заблуждение насчет угроз, исходящих от завода, лишились абсолютно всех шансов "примазаться" к этому решению и заработать на нем хоть сколько-нибудь значимых политических дивидендов.

Таким образом можно сказать, что Владислав Шапша эффектно переиграл своих оппонетов, что не может не укрепить позиции главы региона как в электоральном плане, так и в кругу политических элит.

Также подобная развязка этой резонансой истории положительно скажется и на позициях кандидата в депутаты Госдумы от партии власти Геннадия Скляра, который, как известно, является человеком "Росатома". Он уже поддержал озвученное Шапшой решение о смене площадки.

- Калужская власть умеет принимать взвешенные, рациональные решения, еще раз убедительно показав, что слушает, и слышит людей, - написал Скляр в соцсетях. - Новые инвестиционные проекты будут появляться на калужской земле, укрепляя ее экономику. При этом и впредь будет важно давать полную профессиональную и объективную информацию о новых больших стройках. Вместе решать и делать, на мой взгляд это самый правильный лозунг для будущего развития нашей области.