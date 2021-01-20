Открылась онлайн-приемная проекта по переработке аккумуляторов под Воротынском

Как мы уже рассказывали, в начале этой недели появилась петиция на имя президента России Владимира Путина от жителей поселка Воротынск, расположенного недалеко от Калуги. Авторы просят отменить решение о строительстве завода по переработке отходов классов опасности I и II. Накануне ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития региона, а в среду, 20 января, в социальной сети «Вконтакте» заработала онлайн-приемная Экологического технопарка «Воротынск», где будет размещено предприятие по обработке, переработке и обезвреживанию отработанных аккумуляторных батарей от электротранспорта.

На странице в соцсети можно найти всю информацию и задать вопросы.

На данный момент готовится проведение общественных обсуждений по проекту. Он будет реализован в рамках государственного национального проекта «Экология».

- Экотехнопарк «Воротынск» позволит перерабатывать аккумуляторные батареи с получением материалов для вторичного использования при производстве новой продукции, - отмечают авторы проекта. - На сегодня около 99% компонентов элементов питания можно использовать повторно. На сегодняшний день в России отсутствует инфраструктура по переработке аккумуляторных батарей. Планируемая мощность завода – 50 000 тонн в год.

В паблике онлайн-приемной обещают выкладывать всю официальную информацию о проекте.