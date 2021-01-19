Калужские власти прокомментировали строительство завода по переработке отходов в Воротынске

В понедельник, 18 января, на сайте change.org появилась петиция на имя президента России Владимира Путина от жителей поселка Воротынск, расположенного недалеко от Калуги. Авторы просят отменить решение о строительстве завода по переработке отходов классов опасности I и II.

- Это самый высокий класс опасности! – говорят авторы обращения. - От последнего жилого дома до планируемого строительства всего 300 метров! Меньше одного километра до земельных участков, которые выдали многодетным семьям! Рядом с Калугой, всего в 16 километрах от центра города решили построить завод.

Местные жители опасаются, что отходы могут попасть в грунтовые воды

- Воротынск, Яглово, Харское и все близлежащие населенные пункты, да и вся Калужская область, против строительства «завода смерти», как его прозвали уже в других городах, где существуют подобные заводы, - утверждается в петиции.

Публикацию в социальных сетях прокомментировало министерство экономического развития Калужской области:

- Проект по строительству производственно-технического комплекса по сбору, обезвреживанию и переработке отработанных аккумуляторов планируется реализовать не в случайном месте. Он разместится на территории Экотехнопарка. И приставка «Эко» здесь определяющая. Предприятие будет полностью отвечать стандартам экологической безопасности и находиться в удалении от жилых домов, в санитарно-защитной зоне. Проект придуман специально, чтобы создать в России современную и экологически безопасную систему обращения с отходами. Такие же предприятия строятся еще в 6-ти регионах России. Поясним по «Отходам I и II класса опасности». Дело в технологической цепочке. Аккумуляторные батареи относятся ко II классу опасности. При их переработке образуются химические отходы, попадающие в I класс. Нужды строить такие предприятия где-то далеко нет. Внутри больших и малых городов подобные предприятия спокойно работают. Например, автомобильные заводы.