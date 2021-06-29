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В Калужской области 73 человека заразились коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 12:18 0 583
В Калужской области 73 человека заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 37 315, сообщает во вторник, 29 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 62 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 35 620 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 371 житель нашего региона.

На лечении остаются 1324 человека.

По всей России за сутки выявлены 20 616 случаев коронавируса. За весь период - 5 493 557. Выписаны за сутки – 14 697, за весь период – 4 984 037. За последние сутки умерли 652 человека, за все время – 134 545.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.06.2021 12:18 0 583
Тэги: коронавирус оперштаб
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