Ростсельмаш представил современные машины на «Дне калужского поля-2021»

24 июня на территории Калужской опытной сельскохозяйственной станции прошла аграрная выставка «День калужского поля - 2021».

Масштабное мероприятие посетили боле 400 гостей. Одно из центральных мест занял генеральный партнёр региональной выставки-демонстрации–мировой производитель сельхозтехники Ростсельмаш. Совместно со своим официальным дилером - техническим центром «Агрит», известная компания презентовала аграриям свои новейшие разработки и модифицированные модели сельхозмашин.

В ногу со временем

В 2021 году Ростсельмаш представилкак много новинок, так и ряд популярных флагманских агромашин. В линейке зерноуборочных комбайнов востребованной среди аграриев всего мира моделью является - TORUM 785, мощный и производительный комбайн для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных.

Также экспозиция мирового производителя представила новинку среди кормоуборочных комбайнов - RSM F 2560 мощностью 611 лошадиных сил.

Кроме того, гости «Дня калужского поля» смогли детально изучить самоходную косилку KSU 1. Среди калужских аграриев она пользуется большой популярностью. Косилка хорошо подходит как для раздельного комбайнирования, так и для заготовки кормов.

Ростсельмаш принимает вызовы современности, компания идет по пути цифровизации. Электронные системы, которые используются в новых моделях агромашин, дают большие преимущества для сельхозтоваропроизводителей. Благодаря последним разработкам, современный фермер может не только удаленно контролировать работу техники в поле и получать уведомления, но и, к примеру, сделать картографирование с последующим внесением в базу данных. При следующих опрыскиваниях и удобрениях почвы машина уже сама дозирует параметры для внесения необходимых веществ. Преимущества очевидны - один аграрий может сразу управлять пятью машинами.

Конкурентоспособность аграриев

Выставка «День калужского поля» является хорошей площадкой, дающей аграриям возможность начать новое взаимовыгодное сотрудничество с мировым производителем Ростсельмаш. Здесь можно воочию увидеть все детали сельхозмашин, задать нужные вопросы официальному дилеру и производителю,а как итог,приобрести отличную новую технику, с которой конкурентоспособность всего хозяйства значительно возрастет.

- Наши задачи в Калужской области – продажа техники, ее обслуживание и, конечно, поставка запасных частей как в гарантийный, так и в постгарантийный период, - рассказала Вера Анатольевна Попова директор ТЦ «Агрит» официального дилера Ростсельмаш.

От первого лица

Калужская машинно-технологическая станция.

- Техника производителя высокоэффективная и надежная. Ростсельмаш –это компания, которая гарантирует качество своей продукции - говорит директор Калужской МТС Леонид Иванов. - Только в прошлом году мы приобрели три новых зерноуборочных комбайна ACROS 585 , благодаря которым в 2020 году МТС убрала 50 тысяч тонн зерна в Калужской области.

Также у нас нет никаких нареканий по обслуживанию техники. Мы плодотворно сотрудничаем как в гарантийный период, так и после окончания гарантии.

Довольны техникой Ростсельмаш и сотрудничеством с ТЦ «Агрит» и в компании «Зеленые линии - Калуга».

- Мы уже достаточно давно используем технику Ростсельмаш, давно полностью переориентировали свою деятельность на сотрудничество именно с этой компанией, - говорит директор ООО «Зеленые линии - Калуга» Владислав Акулов. – ТЦ «Агрит», официальный дилер производителя, предоставляет качественный сервис.

На сегодняшний день Ростсельмаш производит всё, что нужно для эффективного ведения аграрного бизнеса. ТЦ «Агрит», являясь официальным дилером мирового производителя сельхозтехники, держит качество сервисного обслуживания клиентов и помогает аграриям прибыльно вести свой бизнес в режиме 24/7.